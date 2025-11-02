İstanbul'da panik! Bir bina tahliye edildi

Kartal Yukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta bulunan bir binanın kolonlarında çatlaklar oluştuğunun bildirilmesinin ardından bina tahliye edildi. Bina sakinlerinin durumu yetkililere bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı boşaltılan ve zabıta tarafından mühürlenen bina önünde polis ekiplerinin bekleyişi sürüyor.