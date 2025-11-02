İstanbul'da panik! Bir bina tahliye edildi

Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
UYGULAMALAR
İstanbul
Kartal Yukarı Mahallesi Doğan Sokak'ta bulunan bir binanın kolonlarında çatlaklar oluştuğunun bildirilmesinin ardından bina tahliye edildi. Bina sakinlerinin durumu yetkililere bildirmesinin ardından olay yerine çok sayıda AFAD, polis ve zabıta ekipleri sevk edildi. Tedbir amaçlı boşaltılan ve zabıta tarafından mühürlenen bina önünde polis ekiplerinin bekleyişi sürüyor.