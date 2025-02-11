İzinsiz yürüyüşte gerginlik! DEM Parti milletvekili polis kalkanını kırdı: 'Amir misin nesin, gel aç burayı!'

Van'da izinsiz yürüyüş düzenlemek isteyen DEM Parti üyelerine polis müdahale etti. Emniyet güçleri bölgede geniş güvenlik önlemleri alırken karara sert tepki gösteren DEM Parti Milletvekili Mahmut Dindar, polislerle tartışarak, "Gelin açın, bana bak, amir misin nesin, gel açtır şurayı, sen beni burada tutamazsın" sözleriyle tepki gösterdi. Dindar, polis kalkanını kırarak engeli aşmaya çalıştı. Olaylar sırasında 17 kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.