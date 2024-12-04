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İzleyenlerin ağzı açık kaldı! Genç kadın, direksiyonu çıkararak araç kullanmaya devam etti
04-12-2024 10:08
| Güncelleme: 04-12-2024 10:18
Trafikte seyir halinde olan bir aracın sürücüsünün yaptıkları 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Direksiyonu çıkararak araba sürmeye devam eden kadının görüntüleri tepkilere neden oldu. Genç kadın o anları bir de “Kuyumcu değilim ama iyi bozarım” notuyla paylaştı.