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İzleyenlerin ağzı açık kaldı! Genç kadın, direksiyonu çıkararak araç kullanmaya devam etti

04-12-2024 10:08 | Güncelleme: 04-12-2024 10:18
Kaynak: Tgrthaber.com | Editör : Özge Sönmez

Trafikte seyir halinde olan bir aracın sürücüsünün yaptıkları 'bu kadar da olmaz' dedirtti. Direksiyonu çıkararak araba sürmeye devam eden kadının görüntüleri tepkilere neden oldu. Genç kadın o anları bir de “Kuyumcu değilim ama iyi bozarım” notuyla paylaştı.

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