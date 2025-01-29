Kadıköy’de 4 milyon liralık vurgun! Kuyumcuyu böyle soydular
29-01-2025 16:33
| Güncelleme: 29-01-2025 16:35
Kadıköy Caddebostan Mahallesi Plaj Yolu Sokak üzerinde bulunan, A.U.’ya ait kuyumcu dükkanında 31 Aralık tarihinde saat 04.45 sıralarında meydana geldi. Otomobille kuyumcunun önüne gelen 4 şahıs önce kepenk kilidini kopyalama yöntemiyle açtı, ardından cam kapıyı kırarak içeri girdi. Vitrinde bulunan yaklaşık 4 milyon lira değerindeki altın ve pırlanta takı setlerini çuvallara dolduran şüpheliler geldikleri otomobille olay yerinden kaçtı. Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğince yapılan çalışmalar kapsamında, hırsızlık olayını gerçekleştiren 4 şüpheli yakalandı.