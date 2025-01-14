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Kahreden anlar! Ölen kızlarının organlarını gözyaşları içinde el sallayarak uğurladılar
14-01-2025 10:11
| Güncelleme: 14-01-2025 10:37
Rize'de yolun karşısına geçmeye çalışırken trafik kazası geçiren 18 yaşındaki Medine Yılmaz hayatını kaybetti. Beyin ölümünden 6 ay önce organ bağış formu dolduran genç kızın korneaları, böbrekleri ve karaciğeri Sivas ve Samsun'a doğru karayoluyla yola çıktı. Yakınları ise Medine'nin başkalarına hayat olacak olan organlarını arkasından el sallayarak uğurladı.