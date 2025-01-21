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Kartalkaya'da can pazarı! Çarşafları bağlayıp aşağı inmeye çalıştılar: 'Yardım edin, çıkamıyoruz'
21-01-2025 08:47
| Güncelleme: 21-01-2025 08:51
Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Kartalkaya Kayak Merkezi’nde bir otelde çıkan yangında ilk belirlemelere göre 3 kişi hayatını kaybetti. 11 kişinin ise yaralandığı öğrenildi. Otelde kalan vatandaşlar yangından kurtulmak için camdan çarşafla sarkarak alt kata inmeye çalıştılar. O anlar ise bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.