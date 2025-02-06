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Kaybettikleri yakınları için 'Ayrılık' şarkısını söylediler! "Her bir dertten âlâ, yaman ayrılık..."

06-02-2025 09:15 | Güncelleme: 06-02-2025 10:03
Kaynak: Tgrthaber.com | Editör : Özge Sönmez

Asrın felaketinde en büyük yıkımın yaşandığı Antakya’da yüzlerce vatandaş, hayatını kaybeden vatandaşlarımızı ilk depremin yaşandığı saat olan 04.17’de andı. Meydanda toplanan binlerce kişi, kaybettikleri yakınları için 'Ayrılık' şarkısını söyledi. Tüyleri diken diken eden anlar herkesi duygulandırdı.


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