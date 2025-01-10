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Kediye tekme atan saldırgan kamerada! Şahıs, Hayvan Durum İzleme aracıyla emniyete getirildi
10-01-2025 16:02
| Güncelleme: 10-01-2025 16:08
İstanbul Beşiktaş'ta yolda yürüyen kişinin yanına çağırdığı kediye tekme attığı anlar, sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kediye tekme atan şahıs Hayvan Durum İzleme aracıyla Emniyet Merkezi’ne getirildi. Saldırgana 10.385 TL idari para cezası kesildi.