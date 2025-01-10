Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>Kediye tekme atan saldırgan kamerada! Şahıs, Hayvan Durum İzleme aracıyla emniyete getirildi

Kediye tekme atan saldırgan kamerada! Şahıs, Hayvan Durum İzleme aracıyla emniyete getirildi

10-01-2025 16:02 | Güncelleme: 10-01-2025 16:08
Kaynak: Anadolu Ajansı | Editör : Özge Sönmez

İstanbul Beşiktaş'ta yolda yürüyen kişinin yanına çağırdığı kediye tekme attığı anlar, sitenin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi. Kediye tekme atan şahıs Hayvan Durum İzleme aracıyla Emniyet Merkezi’ne getirildi. Saldırgana 10.385 TL idari para cezası kesildi.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Araba motoruna sıkışan kedi üç bacağıyla hayata tutundu: Şimdi sosyal medyanın fenomeni - GÜNDEMGÜNDEM
Araba motoruna sıkışan kedi üç bacağıyla hayata tutundu: Şimdi sosyal medyanın fenomeni
Kediye tekme atan saldırgan kamerada! Şahıs, Hayvan Durum İzleme aracıyla emniyete getirildi - GÜNDEMGÜNDEM
Kediye tekme atan saldırgan kamerada! Şahıs, Hayvan Durum İzleme aracıyla emniyete getirildi
Yüzme bilmeyen vatandaş denize düştü! Güldüren diyalog viral oldu: 'Allah beni boğmuyor' - GÜNDEMGÜNDEM
Yüzme bilmeyen vatandaş denize düştü! Güldüren diyalog viral oldu: 'Allah beni boğmuyor'
Obezite ameliyatı sonrası ballı-kaymaklı kahvaltı - GÜNDEMGÜNDEM
Obezite ameliyatı sonrası ballı-kaymaklı kahvaltı
Bakan Fidan'dan Suriye'ye sınır ötesi operasyon mesajı: Terör tehdidiyle yaşayamayız - POLİTİKAPOLİTİKA
Bakan Fidan'dan Suriye'ye sınır ötesi operasyon mesajı: Terör tehdidiyle yaşayamayız
Selçuk Bayraktar duyurdu: Bayraktar KALKAN DİHA önemli bir testi daha tamamladı - TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
Selçuk Bayraktar duyurdu: Bayraktar KALKAN DİHA önemli bir testi daha tamamladı
Havalimanında güldüren kaza! Yaşlı kadın yürüme bandıra girdi, çalışanlar şoke oldu - DÜNYADÜNYA
Havalimanında güldüren kaza! Yaşlı kadın yürüme bandıra girdi, çalışanlar şoke oldu
Poligonda korkunç olay! İntihara kalkıştı, kurtarmaya çalışanı da vurdu - GÜNDEMGÜNDEM
Poligonda korkunç olay! İntihara kalkıştı, kurtarmaya çalışanı da vurdu
İlahi adalet! Kundakçı restoran yerine kendini böyle yaktı - DÜNYADÜNYA
İlahi adalet! Kundakçı restoran yerine kendini böyle yaktı
Öğretmenlerin akülü sandalye hediyesi, 11 yaşındaki Eylül'ü sınıfına kavuşturdu - GÜNDEMGÜNDEM
Öğretmenlerin akülü sandalye hediyesi, 11 yaşındaki Eylül'ü sınıfına kavuşturdu
Boğazına sakız kaçan çocuğu heimlich manevrası ile kurtardı - GÜNDEMGÜNDEM
Boğazına sakız kaçan çocuğu heimlich manevrası ile kurtardı
Almanya'da eski bakana tıraş köpüklü saldırı - DÜNYADÜNYA
Almanya'da eski bakana tıraş köpüklü saldırı
ABD yangınlarda sınıfta kaldı: Hortumla, poşetle, çantayla alevlere müdahale - DÜNYADÜNYA
ABD yangınlarda sınıfta kaldı: Hortumla, poşetle, çantayla alevlere müdahale
Motosiklette hem kendini hem arkadaşını vurdu - GÜNDEMGÜNDEM
Motosiklette hem kendini hem arkadaşını vurdu
Alkollü sürücü denetimden kaçamayınca isyan etti! 'Millet banka soyuyor biz günah mı işledik' - GÜNDEMGÜNDEM
Alkollü sürücü denetimden kaçamayınca isyan etti! 'Millet banka soyuyor biz günah mı işledik'
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde esprili diyalog!' Devlet Bey'in delikanlılığı' - GÜNDEMGÜNDEM
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde esprili diyalog!' Devlet Bey'in delikanlılığı'
Araba motoruna sıkışan kedi üç bacağıyla hayata tutundu: Şimdi sosyal medyanın fenomeni - GÜNDEMGÜNDEM
Araba motoruna sıkışan kedi üç bacağıyla hayata tutundu: Şimdi sosyal medyanın fenomeni
Yüzme bilmeyen vatandaş denize düştü! Güldüren diyalog viral oldu: 'Allah beni boğmuyor' - GÜNDEMGÜNDEM
Yüzme bilmeyen vatandaş denize düştü! Güldüren diyalog viral oldu: 'Allah beni boğmuyor'
Obezite ameliyatı sonrası ballı-kaymaklı kahvaltı - GÜNDEMGÜNDEM
Obezite ameliyatı sonrası ballı-kaymaklı kahvaltı
Poligonda korkunç olay! İntihara kalkıştı, kurtarmaya çalışanı da vurdu - GÜNDEMGÜNDEM
Poligonda korkunç olay! İntihara kalkıştı, kurtarmaya çalışanı da vurdu
Öğretmenlerin akülü sandalye hediyesi, 11 yaşındaki Eylül'ü sınıfına kavuşturdu - GÜNDEMGÜNDEM
Öğretmenlerin akülü sandalye hediyesi, 11 yaşındaki Eylül'ü sınıfına kavuşturdu
Boğazına sakız kaçan çocuğu heimlich manevrası ile kurtardı - GÜNDEMGÜNDEM
Boğazına sakız kaçan çocuğu heimlich manevrası ile kurtardı
Motosiklette hem kendini hem arkadaşını vurdu - GÜNDEMGÜNDEM
Motosiklette hem kendini hem arkadaşını vurdu
Alkollü sürücü denetimden kaçamayınca isyan etti! 'Millet banka soyuyor biz günah mı işledik' - GÜNDEMGÜNDEM
Alkollü sürücü denetimden kaçamayınca isyan etti! 'Millet banka soyuyor biz günah mı işledik'
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde esprili diyalog!' Devlet Bey'in delikanlılığı' - GÜNDEMGÜNDEM
Erdoğan-Bahçeli görüşmesinde esprili diyalog!' Devlet Bey'in delikanlılığı'