Kış geliyor, binlercesi ölüyor! Kelebeklerin 'son dansı' başladı

Şırnak'ta havalar soğumaya başladı. Bununla birlikte de Beytüşşebap ve Uludere ilçelerinde kelebeklerin son dansı da başladı.
Kış aylarının sert geçtiği her iki ilçede binlerce kelebek türü son çiçeklere konduktan sonra ölüyor. Beytüşşebap ilçesine bağlı yüksek rakımlı bölgelerde ilkbahar aylarında çoğalan ve her tarafa yayılan binlerce kelebek türü kış gelmeden ölmeye başlıyor. Son çiçeklere konan kelebekler kartpostallık görüntüler oluşturdu.