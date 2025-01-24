Kız kaçırma iddiasında cam çerçeve kırıldı! Sokak ortasında sopalı dayak

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Temizlik işçilerinin farkındalık videosu sosyal medyayı salladı

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Korkunç kaza kamerada! Yağmurda kayan TIR tavuk dükkanına girdi

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Bu yol sürücülerin kabusu oldu! Bir ayda 15 kaza meydana geldi

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Şüpheli valiz alarma geçirdi! Bomba imha ekipleri sevk edildi

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Bu acıya yürek dayanmaz! Bir eliyle kızının bir eliyle eşinin tabutunu tuttu

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Otel yangınında ölen anne kızın helalliğinde gözyaşları sel oldu

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Dev balığı görünce şaşkına döndü! Verdiği tepki sosyal medyayı salladı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan Bolu'daki taziye ziyaretinde Kur'an-ı Kerim okudu

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Dünyada bir benzeri daha yok! Tüm teklifleri reddetti, papazlar peşine düştü