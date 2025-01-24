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Kız kaçırma iddiasında cam çerçeve kırıldı! Sokak ortasında sopalı dayak
24-01-2025 11:31
| Güncelleme: 24-01-2025 11:34
İstanbul Esenyurt'ta kız kaçırma nedeniyle iki aile arasında husumet yaşandı. Kızın ailesinden 1’i kadın toplamda 3 kişi erkek tarafının evini bastı. Yerden aldığı taşlarla evin camlarını kıran şahıslar, dakikalarca küfürler savurarak ortalığı ayağa kaldırdı. Dakikalar sonra ise erkek tarafı sokağa çıktı. Aile üyeleri sopalarla evlerini basan şahıslara saldırdı. Yaşanan o anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.