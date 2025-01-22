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Kızını ve torununu yangında kaybetti, sözleri herkesi ağlattı! 'Kızım kömürleşmiş, küçücük kalmış'
22-01-2025 16:40
| Güncelleme: 22-01-2025 16:45
Bolu Kartalkaya'da yaşanan otel yangını faciasında kızını ve torununu kaybeden Sema Şahin'in sözleri herkesin yüreğini yaktı. Kızı ve torununun cenazelerini almak için Ankara Adli Tıp Kurumu önünde bekleyişini sürdüren Sema Şahin, “Ben anne olarak iki canımı kaybettim. Ben zaten öldüm. Otel sahiplerinden hesap soracağım. Bu işin peşini bırakmayacağım. Suçlu olanlar cezasını çeksinler. Benim kızım kurtulamamış. Küçücük kalmış, bana göstermiyorlar” diye konuştu.