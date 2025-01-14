Video Galeri>GÜNDEM>Küçük kızın kafası taşla ezilerek katledildi! Annenin feryadı yürekleri dağladı
Küçük kızın kafası taşla ezilerek katledildi! Annenin feryadı yürekleri dağladı
14-01-2025 14:49
| Güncelleme: 14-01-2025 14:56
İstanbul Bağcılar'da 12 yaşındaki Meryem Samou'na hem kaldırım taşı hem de bıçak darbeleriyle korkunç şekilde katledildi. Yabancı uyruklu aile dostları olan Zekeriya A.'nın gerçekleştirdiği saldırının detaylar kan dondurdu. Cani adam tutuklanırken emniyette verdiği ifadede "Ben elektrikçiyim elektrik işi için çağırmışlardı eve gittim yaptım. Para istedim para yok dedi bana bıçak çekti bende taşla vurdum" dedi. Anne Gülizar Samou, “Benim ciğerim yanıyor” diye feryat etti.