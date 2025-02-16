Küçükçekmece'de dolmuş şoförü önce yolcuyu itti düşürdü sonra tekmeledi!

Küçükçekmece'de bir dolmuş şoförü, tartıştığı yolcuyu darp etti. Olay, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Olay, Küçükçekmece Atakent Mahallesi'nde bir caddede meydana geldi. İddiaya göre, dolmuş şoförü ile yolcu arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda, şoför dolmuştan inerek yolcuya fiziksel müdahalede bulundu. Yolcuyu iterek yere düşüren şoför, tekme ve yumruklarla darp etmeye devam etti. Çevredeki vatandaşlar müdahale ederek durumu sakinleştirmeye çalışırken, yolcu olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan anlar, bir vatandaşın cep telefonuyla saniye saniye kaydedildi.