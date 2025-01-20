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Kuryenin aylık kazancı dudak uçuklattı! 'Günde sadece 6 saat çalışıyorum'
20-01-2025 08:10
| Güncelleme: 20-01-2025 08:17
Son dönemlerde gündem olan kurye maaşları dikkat çekmeye devam ediyor. Bir sosyal medya kullanıcısının ünlü bir kargo firmasında çalışan kuryeyle çektiği video gündeme oturdu. Kuryeye ne kadar maaş kazandığını soran genç aldığı cevapla şaşkına döndü. Günde ortalama 150 paket dağıttığını söyleyen çalışan, aylık 120 bin lira kazandığını giderlerle birlikte bu rakamın 80 bin lira olduğunu söyledi. Saatlerini kendisi belirleyen kurye daha fazla çalışarak daha iyi paralar da kazanabileceğini belirtti.