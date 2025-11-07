Kütahya'da film sahnesi gibi olay! 'Dur' ihtarına uymayan sürücü aracını bırakıp kaçtı

Kütahya'da trafikteki olumsuz hareketleri nedeniyle polisin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü, kısa süren kovalamacanın ardından aracını bırakıp yaya olarak kaçtı.

Devriye görevi yapan polis ekipleri, şüphe üzerine bir otomobili durdurmak istedi. Ancak polisin ‘dur' ihtarına uymayan sürücü, ara sokaklara girerek kaçmaya başladı. Kısa süreli kovalamacanın ardından sürücü İ.H.S., Cemalettin Mahallesi Avcılar Sokak üzerinde aracını bırakarak yaya olarak olay yerinden uzaklaştı.

Ekipler, sürücüye çeşitli maddelerden idari para cezası uyguladı. Otomobil çekici yardımıyla emniyet otoparkına götürülürken, kaçan sürücü olaydan birkaç saat sonra yakalandı.