Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>Meclis'te kahkahalar yankılandı! Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı Süleyman Soylu'yu güldürdü

Meclis'te kahkahalar yankılandı! Sırrı Süreyya Önder'in yanıtı Süleyman Soylu'yu güldürdü

21-11-2024 08:20 | Güncelleme: 21-11-2024 08:27
Kaynak: Tgrthaber.com | Editör : Özge Sönmez

Meclis Genel Kurulu’ndaki İç güvenlik düzenlemeleri içeren Dahiliye Memurları Kanunu’nu üzerine yapılan görüşmelerde söz hakkı alan AK Parti İstanbul Milletvekili Süleyman Soylu'nun aniden mikrofonu kesildi. Meclis Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder hemen mikrofonun açılmasını söyleyince Soylu, “Hakkını helal et” dedi. Önder'in yanıtı ise Soylu'yu gülme krizine soktu. Önder “O başka” deyince Süleyman Soylu kahkahalara boğuldu.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Cinsel istismara uğradıktan sonra öldürülen küçük Şirin'in yürek sızlatan videosu ortaya çıktı - GÜNDEMGÜNDEM
Cinsel istismara uğradıktan sonra öldürülen küçük Şirin'in yürek sızlatan videosu ortaya çıktı
İstanbul'da maganda taksici! Polise ve vatandaşlara küfürler savurdu - GÜNDEMGÜNDEM
İstanbul'da maganda taksici! Polise ve vatandaşlara küfürler savurdu
Herkes bu evlilik teklifini konuşuyor! Ünlü oyuncu bile kayıtsız kalamadı - GÜNDEMGÜNDEM
Herkes bu evlilik teklifini konuşuyor! Ünlü oyuncu bile kayıtsız kalamadı
Yanlışlıkla düşürdüğü kadının oğlundan şoke eden hamle! - GÜNDEMGÜNDEM
Yanlışlıkla düşürdüğü kadının oğlundan şoke eden hamle!
Çarptı, dövdü, yakmaya çalıştı! Cani sürücünün savunması 'pes' dedirtti - GÜNDEMGÜNDEM
Çarptı, dövdü, yakmaya çalıştı! Cani sürücünün savunması 'pes' dedirtti
Fırtına sonrası ilginç görüntüler! Korku filmlerini aratmadı - GÜNDEMGÜNDEM
Fırtına sonrası ilginç görüntüler! Korku filmlerini aratmadı
Rize'deki heyelanda kahreden detay - GÜNDEMGÜNDEM
Rize'deki heyelanda kahreden detay
Kahkahaya boğan 'hesabı ben ödeyeceğim' kavgası - GÜNDEMGÜNDEM
Kahkahaya boğan 'hesabı ben ödeyeceğim' kavgası
Motokurye terörü kamerada! Yok böyle rahatlık - GÜNDEMGÜNDEM
Motokurye terörü kamerada! Yok böyle rahatlık
Ecelin geldiği o an kamerada! Diyarbakır'da kayda alındı - YAŞAMYAŞAM
Ecelin geldiği o an kamerada! Diyarbakır'da kayda alındı
Ölümden saniyelerle kurtuldular! - YAŞAMYAŞAM
Ölümden saniyelerle kurtuldular!
Boğulmak üzere olan öğrencinin imdadına öğretmeni yetişti! - YAŞAMYAŞAM
Boğulmak üzere olan öğrencinin imdadına öğretmeni yetişti!
Trafikte akılalmaz olay! Tartıştığı kuryeye demir çubukla saldırdı - GÜNDEMGÜNDEM
Trafikte akılalmaz olay! Tartıştığı kuryeye demir çubukla saldırdı
Dehşete düşüren görüntüler! 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı! Müşterinin sözleri şoke etti - GÜNDEMGÜNDEM
Dehşete düşüren görüntüler! 1 kişi öldü, 17 kişi yaralandı! Müşterinin sözleri şoke etti
Playback yapan ünlü rapçinin seyirciye tepkisi şoke etti! “Böyle devam ederseniz söylemeyeceğim” - MAGAZİNMAGAZİN
Playback yapan ünlü rapçinin seyirciye tepkisi şoke etti! “Böyle devam ederseniz söylemeyeceğim”
Battaniyeden düşen 90 bin lira sahibine böyle ulaştı! - YAŞAMYAŞAM
Battaniyeden düşen 90 bin lira sahibine böyle ulaştı!
Cinsel istismara uğradıktan sonra öldürülen küçük Şirin'in yürek sızlatan videosu ortaya çıktı - GÜNDEMGÜNDEM
Cinsel istismara uğradıktan sonra öldürülen küçük Şirin'in yürek sızlatan videosu ortaya çıktı
Yanlışlıkla düşürdüğü kadının oğlundan şoke eden hamle! - GÜNDEMGÜNDEM
Yanlışlıkla düşürdüğü kadının oğlundan şoke eden hamle!
Herkes bu evlilik teklifini konuşuyor! Ünlü oyuncu bile kayıtsız kalamadı - GÜNDEMGÜNDEM
Herkes bu evlilik teklifini konuşuyor! Ünlü oyuncu bile kayıtsız kalamadı
İstanbul'da maganda taksici! Polise ve vatandaşlara küfürler savurdu - GÜNDEMGÜNDEM
İstanbul'da maganda taksici! Polise ve vatandaşlara küfürler savurdu
Çarptı, dövdü, yakmaya çalıştı! Cani sürücünün savunması 'pes' dedirtti - GÜNDEMGÜNDEM
Çarptı, dövdü, yakmaya çalıştı! Cani sürücünün savunması 'pes' dedirtti
Fırtına sonrası ilginç görüntüler! Korku filmlerini aratmadı - GÜNDEMGÜNDEM
Fırtına sonrası ilginç görüntüler! Korku filmlerini aratmadı
Rize'deki heyelanda kahreden detay - GÜNDEMGÜNDEM
Rize'deki heyelanda kahreden detay
Kahkahaya boğan 'hesabı ben ödeyeceğim' kavgası - GÜNDEMGÜNDEM
Kahkahaya boğan 'hesabı ben ödeyeceğim' kavgası
Motokurye terörü kamerada! Yok böyle rahatlık - GÜNDEMGÜNDEM
Motokurye terörü kamerada! Yok böyle rahatlık