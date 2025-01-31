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Merdivenden düşen adam yanlışlıkla yangın sistemini devreye soktu! Herkes binadan tahliye edildi
31-01-2025 08:50
| Güncelleme: 31-01-2025 08:55
Merdivenden düşen adam, yangın alarmına çarpınca olanlar oldu. Yanlışlıkla yangın sistemini devreye sokan genç adam ne yapacağını şaşırdı. Alarmların çaldığı binada herkesin tahliye edilmesine neden olan genç sosyal medyanın gündemine oturdu.