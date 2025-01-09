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Mezarlıkta katledilen Şirin'in annesinin sözleri yürek yaktı: 'Kızım katilinle yüz yüze geldim'
09-01-2025 14:39
| Güncelleme: 09-01-2025 14:42
İstanbul Feriköy Mezarlığı'nda 6 yaşındaki Şirin Elmas Hanilçi'yi öldüren kağıt toplayıcısının ilk duruşmada ağırlaştırılmış müebbet ile 51 yıl hapis cezasına çarptırılmasına karar verilmesinin ardından acılı aile açıklama yaptı. Gözü yaşlı anne Yeter Hanilçi, "Kızım, bugün seni öldüren adamla yüz yüze geldim. Yüzüne bakamadım, gözlerimi kaçırdım. Benim yüreğim yanıyor, ben yaşamıyorum, kızımla beraber öldüm" dedi.