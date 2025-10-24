Neye uğradığını şaşırdı! Geri manevra yapan araç, yayayı böyle yere serdi

Bursa’nın Nilüfer ilçesinde aracını park yerinden çıkarmak için geri manevra yapan sürücü, arkasında duran adama çarptı. Çarpmanın etkisiyle yere savrulan adam kısa süreli panik yaşadı. Durumu fark eden sürücü hemen frene basarak aracı durdurdu. Sürücünün araçtan inip yardımına koştuğu yaya, şans eseri kazada ciddi bir yara almadı. Kaza anı çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.