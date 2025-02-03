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Otel faciasında hayatını kaybetmişti! Okulun ilk günü kahreden anlar: Lalin'in arkadaşları gözyaşlarına boğuldu
03-02-2025 11:13
| Güncelleme: 03-02-2025 11:15
Kartalkaya'daki otel faciasında hayatını kaybeden 16 yaşındaki Lalin Doğan, Bolu Fen Lisesi'ndeki arkadaşları tarafından dualarla anıldı. Duygusal anların yaşandığı törende, arkadaşları gözyaşlarını tutamadı. Lalin'in sınıftaki masası ise siyah örtüyle kaplanarak çiçeklerle donatıldı.