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Otel görevlisi insanların çaresizliğini anlattı! "3 yaşındaki çocuğu pencereden atarak kurtarmak istediler"

22-01-2025 16:15 | Güncelleme: 22-01-2025 16:36
Kaynak: Anadolu Ajansı | Editör : Özge Sönmez

Bolu'daki yangında otel görevlisi Halil Gümüş, gece uyandıktan sonra çalışma arkadaşlarıyla oteldeki yangına ilk müdahaleyi kendilerinin yaptığını söyledi. Gümüş, "Çığlık sesleriyle uyandım. Aslında o sesler hala kulağımda çınlıyor. İnsanların 'kurtarın beni' demekten başka hiçbir çaresi yoktu. 3 yaşındaki çocuğu pencereden atarak kurtarmak istediler" dedi.

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