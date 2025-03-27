Otomobille motosiklet kafa kafaya çarpıştı! Korkunç anlar kamerada

Yalova'da meydana gelen feci kazada otomobil karşı şeride geçerek motosiklete çarptı. Kazada ağır yaralanan 49 yaşındaki motosiklet sürücüsü Murat Çalışan olay yerine gelen 112 ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Feci kaza anı ise kameralar saniye saniye yansıdı. Görüntülerde otomobilin karşı şeride geçtiği ve kurye motoruna çarptığı görülüyor. Çarpmanın etkisiyle havaya uçan motosiklet sürücüsü ardından yere düşüyor.Kazada vücudunun çeşitli yerlerinde karıklar oluşan sürücünün hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.