Rize'nin Çinli damadına yapılan espri herkesi güldürdü!

Rize'nin Çayeli ilçesinde yaşayan Neslihan Korkmaz arkadaşı vasıtasıyla tanıştığı Çinli vinç operatörü Tou Liao ile evlenme kararı aldı. Bunun üzerine Türkiye'ye gelen Tuo ilk önce Müslüman olarak Tuo Taha oldu. Daha sonra ikili Çayeli'nde yaptıkları düğünle dünyaevine girdi.



"CÜZDANI ELİN ÇİNLİSİNE VERECEK DEĞİLİZ"

Çiftin nikahını ise Çayeli Belediye Başkanı İsmail Hakkı Çiftçi kıydı. Salonda taraflardan 'Evet' cevabını alan Başkan Çiftçi, sıra evlilik cüzdanını teslim etmeye gelince "Çin'de iki tarafın da gönlü olsun diye biri damada biri de geline olmak üzere 2 tane aile cüzdanı veriliyormuş. Burada tek cüzdan var ve biz taraf tutacağız" dedi. Nikah cüzdanını geline uzatan Çiftçi, "Gidip de nikah cüzdanını elin Çinlisine verecek değiliz. Kendi kızımıza vereceğiz herhâlde" diye espri yaparak tüm salonu güldürdü.