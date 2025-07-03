Eski belediye başkanının aracı yol ortasında kül oldu!

Siirt'in Kurtalan ilçesinde seyir halindeyken alev alan otomobil kısa süre içerisinde küle döndü. Eski Tillo Belediye Başkanı Behçet Kavun'a ait olduğu öğrenilen seyir halindeki otomobil henüz bilinmeyen nedenle alev aldı. Aracı yol kenarına çeken sürücü son anda kendini dışarı attı. Alevler kısa sürede otomobili sardı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında araç kullanılamaz hale geldi.