İş yerinde yılan paniği! Korku dolu anlar kamerada

Şırnak merkezde bir iş yerinde sabah saatlerinde yaşanan olayda vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı. Aydınlık Evleri Mahallesi’nde bulunan bir iş yerine yılan girdi. İşyeri sahibi ve çalışanların yılanı fark etmesiyle birlikte panik yaşandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekipler, mutfağa saklanan yılanı yakalamak için yoğun çaba harcadı. Kısa süreli kovalamacanın ardından yakalanan yılan, ekipler tarafından güvenli şekilde doğal ortamına bırakıldı.