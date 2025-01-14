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Sokak ortasında dövdükleri genci kaçırmaya çalıştılar! Mahalleli eşya fırlatarak engel oldu
14-01-2025 10:02
| Güncelleme: 14-01-2025 10:10
İstanbul Esenyurt'ta bir grup maganda, aralarına aldığı genci öldüresiye darp etti. Gencin gitmesine izin vermeyen magandalar yürümekte bile güçlük çeken genci arabaya bindirerek kaçırmaya çalıştı. Şahıslar, mahallelinin sokağa eşya fırlatmasıyla kaçtı.