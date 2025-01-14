Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>Sokak ortasında dövdükleri genci kaçırmaya çalıştılar! Mahalleli eşya fırlatarak engel oldu

Sokak ortasında dövdükleri genci kaçırmaya çalıştılar! Mahalleli eşya fırlatarak engel oldu

14-01-2025 10:02 | Güncelleme: 14-01-2025 10:10
Kaynak: Tgrthaber.com | Editör : Özge Sönmez

İstanbul Esenyurt'ta bir grup maganda, aralarına aldığı genci öldüresiye darp etti. Gencin gitmesine izin vermeyen magandalar yürümekte bile güçlük çeken genci arabaya bindirerek kaçırmaya çalıştı. Şahıslar, mahallelinin sokağa eşya fırlatmasıyla kaçtı.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Son Dakika Haber Videoları
Her şeyi itiraf etti! İş yeri sahibinden inanılmaz soygun planı - GÜNDEMGÜNDEM
Her şeyi itiraf etti! İş yeri sahibinden inanılmaz soygun planı
Kahreden anlar! Ölen kızlarının organlarını gözyaşları içinde el sallayarak uğurladılar - GÜNDEMGÜNDEM
Kahreden anlar! Ölen kızlarının organlarını gözyaşları içinde el sallayarak uğurladılar
Bedri Usta'dan ders gibi yeni video! Herkese istediği maaşı vermişti - GÜNDEMGÜNDEM
Bedri Usta'dan ders gibi yeni video! Herkese istediği maaşı vermişti
Sokak ortasında dövdükleri genci kaçırmaya çalıştılar! Mahalleli eşya fırlatarak engel oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Sokak ortasında dövdükleri genci kaçırmaya çalıştılar! Mahalleli eşya fırlatarak engel oldu
Şoke eden görüntüler! Bagajda 800 kilometre... - GÜNDEMGÜNDEM
Şoke eden görüntüler! Bagajda 800 kilometre...
Defalarca kendini bıçakladı, boğazını kesmeye çalıştı! Sokak ortasında dehşet - GÜNDEMGÜNDEM
Defalarca kendini bıçakladı, boğazını kesmeye çalıştı! Sokak ortasında dehşet
Çiftçinin çoban ilanı herkesi şoke etti! Maaşı görenler gerçek olduğuna inanamadı - GÜNDEMGÜNDEM
Çiftçinin çoban ilanı herkesi şoke etti! Maaşı görenler gerçek olduğuna inanamadı
Polisten kaçarken dehşet son: Korkuluklara saplandı - GÜNDEMGÜNDEM
Polisten kaçarken dehşet son: Korkuluklara saplandı
Topkapı Sarayı'na gidenler şaşkınlık yaşıyor: Silahtarlar geri döndü - KÜLTÜR - SANATKÜLTÜR - SANAT
Topkapı Sarayı'na gidenler şaşkınlık yaşıyor: Silahtarlar geri döndü
Sarıyer'de sıfır araçlar suya gömüldü! - GÜNDEMGÜNDEM
Sarıyer'de sıfır araçlar suya gömüldü!
Dehşete düşüren anlar! Yaşlı kadın, polise satırla saldırdı - GÜNDEMGÜNDEM
Dehşete düşüren anlar! Yaşlı kadın, polise satırla saldırdı
İstanbul’da feci kaza kamerada: Yokuştan kayan otomobil kadını böyle ezdi - GÜNDEMGÜNDEM
İstanbul’da feci kaza kamerada: Yokuştan kayan otomobil kadını böyle ezdi
Doğu'nun Çukurova'sında göçsüz kış: Leylekler şehri terk etmedi - YAŞAMYAŞAM
Doğu'nun Çukurova'sında göçsüz kış: Leylekler şehri terk etmedi
Metrobüsün önünü kestiler! Beylikdüzü-Avcılar durağında vatandaşlar çileden çıktı - GÜNDEMGÜNDEM
Metrobüsün önünü kestiler! Beylikdüzü-Avcılar durağında vatandaşlar çileden çıktı
3 kadından 'pes' dedirten hırsızlık! Lüks sitede 100 bin TL'lik vurgun yaptılar - GÜNDEMGÜNDEM
3 kadından 'pes' dedirten hırsızlık! Lüks sitede 100 bin TL'lik vurgun yaptılar
Balıkesir'de feci kaza! İşçi servisi devrildi: 4'ü ağır 26 yaralı - GÜNDEMGÜNDEM
Balıkesir'de feci kaza! İşçi servisi devrildi: 4'ü ağır 26 yaralı
Her şeyi itiraf etti! İş yeri sahibinden inanılmaz soygun planı - GÜNDEMGÜNDEM
Her şeyi itiraf etti! İş yeri sahibinden inanılmaz soygun planı
Kahreden anlar! Ölen kızlarının organlarını gözyaşları içinde el sallayarak uğurladılar - GÜNDEMGÜNDEM
Kahreden anlar! Ölen kızlarının organlarını gözyaşları içinde el sallayarak uğurladılar
Bedri Usta'dan ders gibi yeni video! Herkese istediği maaşı vermişti - GÜNDEMGÜNDEM
Bedri Usta'dan ders gibi yeni video! Herkese istediği maaşı vermişti
Şoke eden görüntüler! Bagajda 800 kilometre... - GÜNDEMGÜNDEM
Şoke eden görüntüler! Bagajda 800 kilometre...
Defalarca kendini bıçakladı, boğazını kesmeye çalıştı! Sokak ortasında dehşet - GÜNDEMGÜNDEM
Defalarca kendini bıçakladı, boğazını kesmeye çalıştı! Sokak ortasında dehşet
Çiftçinin çoban ilanı herkesi şoke etti! Maaşı görenler gerçek olduğuna inanamadı - GÜNDEMGÜNDEM
Çiftçinin çoban ilanı herkesi şoke etti! Maaşı görenler gerçek olduğuna inanamadı
Polisten kaçarken dehşet son: Korkuluklara saplandı - GÜNDEMGÜNDEM
Polisten kaçarken dehşet son: Korkuluklara saplandı
Sarıyer'de sıfır araçlar suya gömüldü! - GÜNDEMGÜNDEM
Sarıyer'de sıfır araçlar suya gömüldü!
Dehşete düşüren anlar! Yaşlı kadın, polise satırla saldırdı - GÜNDEMGÜNDEM
Dehşete düşüren anlar! Yaşlı kadın, polise satırla saldırdı