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Taksi çetesi dehşet saçıyor! Bir Martı TAG sürücüsünü daha alıkoydular

02-02-2025 12:07 | Güncelleme: 02-02-2025 12:14
Kaynak: Tgrthaber.com | Editör : Özge Sönmez

Ankara'da bir grup taksici, Martı TAG sürücülerini gasp etmeye devam ediyor. Sürücüleri alıkoyup tehditler savuran taksiciler dur durak bilmiyor. Son olarak gelen görüntülerde, Martı TAG uygulamasından araç çağıran taksicilerin yine bir sürücüyü alıkoyduğu görüldü. Görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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