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DÜNYA

Sel felaketinde tekne alabora oldu

GÜNDEM

Taksi çetesi dehşet saçıyor! Bir Martı TAG sürücüsünü daha alıkoydular

GÜNDEM

Engelli çocuklarını apartmanda korkunç şekilde dövdüler!

GÜNDEM

Asker eğlencesi değil sanki meydan savaşı! Şoke eden görüntüler

DÜNYA

Küçük çocuğun şakası arabayı havaya uçurdu! İnanılmaz patlama ve dev çukur

GÜNDEM

Hurdalarla sözde drift kamerada!

GÜNDEM

Gökyüzünde muhteşem görüntüler! 6 gezegen yan yana sıralandı

GÜNDEM

Eski koca dehşeti! Bıçaklanan kadın “O benim çocuklarımın babası” diye sahip çıktı

GÜNDEM

AVM'de yemek yerken dehşeti yaşadılar! Deprem gibi sarsıntıyla çöktü

YAŞAM

Ay ve Venüs bir arada

GÜNDEM

Kazada yaralandığını unutup saldırmak istedi: 300 bin lira gitti!

POLİTİKA

'Ölmeden önce son dileğim' demişti! 102 yaşındaki Gülsüm Sakallı, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüştü

YAŞAM

Beyoğlu'nda korkutan yangın!

GÜNDEM

Bu da mıhlama kuyruğu! Tam 1 ton dağıtıldı, vatandaşlar parmaklarıyla yedi

GÜNDEM

'Ölmeden önce tek dileğim' demişti! Erdoğan Gülsüm Sakallı nineyi ziyaret etti

GÜNDEM

Kıl payı ölümden döndü! O anlar kamerada