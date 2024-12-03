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Tek başına Türkiye'ye tatile gelen turist, taksiciyi yemeğe çıkardı! 'Hala mesaj atıyor'
03-12-2024 08:56
| Güncelleme: 03-12-2024 09:23
Tek başına Türkiye'ye tatile gelen Lynn isimli turist, kendisini alan taksiciyi yemeğe çıkardı. Birlikte yemek yiyen ikili otomatik çeviri ile anlaşmayı başardı. Turist o anları "Şimdiye kadar yediğim en iyi yemeklerden birisi ve hala bana WhatsApp’tan mesaj atıyor." notuyla paylaştı.