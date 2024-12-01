Temu'dan gelen siparişle hayatının şokunu yaşadı!
01-12-2024 11:24
| Güncelleme: 01-12-2024 12:05
Uygun fiyatlı ürünleriyle bilinen Temu'dan kapı süsü siparişi veren bir sosyal medya kullanıcısının karşılaştığı durum gündem oldu. Kapı süsü bekleyen kadına kapı süsünün fotoğrafı geldi. O anlar sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.
Bu tür şeylere farklı dolandırıcı satış sitelerinde şahit oldukda, bu sitenin böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Sipariş ürünü seçerken yanlışlık yapılmış olabileceğini düşünüyorum.