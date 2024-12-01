Tgrt Haber
DünyaPolitikaSporGündemMedyaKültür - SanatTeknolojiMagazinYaşam
Video Galeri>GÜNDEM>Temu'dan gelen siparişle hayatının şokunu yaşadı!

Temu'dan gelen siparişle hayatının şokunu yaşadı!

01-12-2024 11:24 | Güncelleme: 01-12-2024 12:05
Kaynak: Tgrthaber.com | Editör : Özge Sönmez

Uygun fiyatlı ürünleriyle bilinen Temu'dan kapı süsü siparişi veren bir sosyal medya kullanıcısının karşılaştığı durum gündem oldu. Kapı süsü bekleyen kadına kapı süsünün fotoğrafı geldi. O anlar sosyal medyada yorum yağmuruna tutuldu.

300
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Sedat 1 Aralık 2024 15:06

Bu tür şeylere farklı dolandırıcı satış sitelerinde şahit oldukda, bu sitenin böyle bir şey yapacağını sanmıyorum. Sipariş ürünü seçerken yanlışlık yapılmış olabileceğini düşünüyorum.

Son Dakika Haber Videoları
Taksici ile yolcu arasında yaşanan tartışma gündem oldu! 'Sen benim keyfimin amiri misin?' - GÜNDEMGÜNDEM
Taksici ile yolcu arasında yaşanan tartışma gündem oldu! 'Sen benim keyfimin amiri misin?'
Protestocunun makineli havai fişek atıcısı kullanarak toma ile çatıştığı anlar gündeme oturdu - DÜNYADÜNYA
Protestocunun makineli havai fişek atıcısı kullanarak toma ile çatıştığı anlar gündeme oturdu
Küçük çocuk yürekleri ağızlara getirdi! O anlar büyük tepki çekti - GÜNDEMGÜNDEM
Küçük çocuk yürekleri ağızlara getirdi! O anlar büyük tepki çekti
Muhalif güçler Halep'i ele geçirdi! Sokaklar 'Fikrimin İnce Gülü' şarkısıyla inledi - DÜNYADÜNYA
Muhalif güçler Halep'i ele geçirdi! Sokaklar 'Fikrimin İnce Gülü' şarkısıyla inledi
Temu'dan gelen siparişle hayatının şokunu yaşadı! - GÜNDEMGÜNDEM
Temu'dan gelen siparişle hayatının şokunu yaşadı!
Yol verme kavgasında yumruklar havada uçuştu - GÜNDEMGÜNDEM
Yol verme kavgasında yumruklar havada uçuştu
Buz gibi havada denize girdiler, onları gören şaştı kaldı - YAŞAMYAŞAM
Buz gibi havada denize girdiler, onları gören şaştı kaldı
Vatandaşlar Vedat Milor'un azarladığı lahmacuncuya akın etti - MAGAZİNMAGAZİN
Vatandaşlar Vedat Milor'un azarladığı lahmacuncuya akın etti
Muhabbet kuşunun Sübhaneke duasını okuması sosyal medyada gündem oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Muhabbet kuşunun Sübhaneke duasını okuması sosyal medyada gündem oldu
1 milyon TL'lik hediye çeki için geceden çadır kurup beklediler! - GÜNDEMGÜNDEM
1 milyon TL'lik hediye çeki için geceden çadır kurup beklediler!
Starlink uyduları Elazığ semalarında! - TEKNOLOJİTEKNOLOJİ
Starlink uyduları Elazığ semalarında!
Halı saha maçında tekme ve tokatlar havada uçuştu - GÜNDEMGÜNDEM
Halı saha maçında tekme ve tokatlar havada uçuştu
Ataşehir'de gecekondu alevlere böyle teslim oldu! - GÜNDEMGÜNDEM
Ataşehir'de gecekondu alevlere böyle teslim oldu!
Silivri'de faciadan dönüldü! Tır eve girdi - GÜNDEMGÜNDEM
Silivri'de faciadan dönüldü! Tır eve girdi
İndirimli almak için birbirini ezdiler: "Böylesini beklemiyorduk!" - GÜNDEMGÜNDEM
İndirimli almak için birbirini ezdiler: "Böylesini beklemiyorduk!"
Bursa'da reklam tabelasıyla iş yerine saldırdı! - GÜNDEMGÜNDEM
Bursa'da reklam tabelasıyla iş yerine saldırdı!
Taksici ile yolcu arasında yaşanan tartışma gündem oldu! 'Sen benim keyfimin amiri misin?' - GÜNDEMGÜNDEM
Taksici ile yolcu arasında yaşanan tartışma gündem oldu! 'Sen benim keyfimin amiri misin?'
Küçük çocuk yürekleri ağızlara getirdi! O anlar büyük tepki çekti - GÜNDEMGÜNDEM
Küçük çocuk yürekleri ağızlara getirdi! O anlar büyük tepki çekti
Yol verme kavgasında yumruklar havada uçuştu - GÜNDEMGÜNDEM
Yol verme kavgasında yumruklar havada uçuştu
Muhabbet kuşunun Sübhaneke duasını okuması sosyal medyada gündem oldu - GÜNDEMGÜNDEM
Muhabbet kuşunun Sübhaneke duasını okuması sosyal medyada gündem oldu
1 milyon TL'lik hediye çeki için geceden çadır kurup beklediler! - GÜNDEMGÜNDEM
1 milyon TL'lik hediye çeki için geceden çadır kurup beklediler!
Halı saha maçında tekme ve tokatlar havada uçuştu - GÜNDEMGÜNDEM
Halı saha maçında tekme ve tokatlar havada uçuştu
Ataşehir'de gecekondu alevlere böyle teslim oldu! - GÜNDEMGÜNDEM
Ataşehir'de gecekondu alevlere böyle teslim oldu!
Silivri'de faciadan dönüldü! Tır eve girdi - GÜNDEMGÜNDEM
Silivri'de faciadan dönüldü! Tır eve girdi
İndirimli almak için birbirini ezdiler: "Böylesini beklemiyorduk!" - GÜNDEMGÜNDEM
İndirimli almak için birbirini ezdiler: "Böylesini beklemiyorduk!"