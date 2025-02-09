Yakalama kararı sonrası Turabi'den yeni şarkı! Sözleri olay oldu

Survivor yarışmasıyla ünlenen Turabi Çamkıran, "Wine Me Dine Me" şarkısıyla sosyal medyada gündem oldu. Şarkıda geçen cinsel içerikli ifadeler nedeniyle şarkısya erişim engeli getirildi. Hakkında yakalama kararı çıkarılan Turabi, yeni şarkısı "Dur Abi, Sus Abi" adlı yeni şarkısını takipçileriyle paylaştı. Binlerce kşi tarafından izlenen videosuna gelen yorumlara Turabi, "Bir daha ki eserime 'Kes abi' ve 'Yeter abi'yi de ekleyeceğim" diye karşılık verdi.