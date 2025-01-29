Video Galeri>GÜNDEM>Yangında eşini ve kızını kaybetti! 12. katta kalan otel sahiplerine böyle isyan etti: 'Tüm sülalesi zamanında haber aldıkları için...'
Yangında eşini ve kızını kaybetti! 12. katta kalan otel sahiplerine böyle isyan etti: 'Tüm sülalesi zamanında haber aldıkları için...'
29-01-2025 13:49
| Güncelleme: 29-01-2025 13:56
Bolu Kartalkaya yangın faciasında eşini ve çocuğunu kaybeden Yusuf Yaman'ın sözleri yürek yaktı. Ailesinin 7. katta kaldığını ifade eden Yaman, "İşletmeci aile 12. katta kalıyor. Benim eşim ve kızım 7. katta kalıyor. İşletmecinin tüm sülalesi zamanında haber aldıkları için 12. katta olmalarına rağmen çizik almadan kurtuluyorlar." diyerek isyan etti.