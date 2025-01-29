Köpekbalığını gıdıklayan Giresunlu viral oldu! 'Sen büyüyünce adam mı yiyeceksin?'

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Yangında eşini ve kızını kaybetti! 12. katta kalan otel sahiplerine böyle isyan etti: 'Tüm sülalesi zamanında haber aldıkları için...'