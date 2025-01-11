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Yüzü maskeli saldırgan marketi gasp etti! Binlerce lirayı alıp kaçtı

11-01-2025 12:57 | Güncelleme: 11-01-2025 13:03
Kaynak: İhlas Haber Ajansı | Editör : Özge Sönmez

İstanbul Esenyurt’ta bir markete giren yüzü maskeli bir kişi elindeki bıçakla market çalışanını tehdit ederek kasada bulunan 200 bin lirayı gasp ederek oradan ayrıldı. Gasp ettiği paralarla sanal bahis oynadığı ortaya çıkan şüpheli polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Görüntüleri güvenlik kamerasına yansıyan şüpheli, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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