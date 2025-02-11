Şantiyeci kılığında inşaat malzemelerini böyle çaldılar: 12 kişi yakalandı

Ankara’da şüphelilerin ikişer veya üçer kişi olarak inşaat alanlarının yoğun olduğu bölgelere devamlı olarak değiştirdikleri açık kasa ve kapalı kasa kamyonet araçlar ile gece ve gündüz fark etmeksizin girerek, plywoodları (inşaatta kullanılan kalıp), kalıp tahtalarını, iskele demirlerini, inşaat malzemelerini bu araçlara yükleyip inşaat alanlarını terk ettikleri tespit edildi.

11 AYRI İNŞAATTA SOYGUN

Olaya ilişkin, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı Genel Soruşturma Bürosunun başlattığı çalışma sonucunda, Ankara’da meydana gelen 11 ayrı inşaat alanından plywood, iskele demiri gibi inşaat malzemesi çalan şahıslarla ilgili Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince, Ankara ve İstanbul illerinde eş zamanlı olarak yapılan operasyonda 12 şüpheli yakalandı.

