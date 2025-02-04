Son dakika | Ankara'da bir kritik zirve daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alman mevkidaşı Steinmeier ile görüşecek

04 Şubat 2025 16:49 - Güncelleme : 04 Şubat 2025 17:26

Son dakika haberi: Yarın Ankara'da kritik bir zirve daha gerçekleştirilecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Cumhurbaşkanı Steinmeier ile Beştepe'de görüşecek. İki liderin görüşmesinde başta Gazze ve Suriye olmak üzere birçok konunun masaya yatırılması bekleniyor.

Son dakika | Ankara 'da tarihi zirve! Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara görüşmesi başladı

Son dakika | Ankara 'da tarihi zirve! Erdoğan ile Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara görüşmesi başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya yangını üzerinden turizmcilere tepki: Tek bir kişi bile atlamadan hesap verecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kartalkaya yangını üzerinden turizmcilere tepki: Tek bir kişi bile atlamadan hesap verecek

Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier, yarın Türkiye'yi ziyaret edecek. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, gelişmeyi sosyal medya platformu X hesabından duyurdu.

Altun paylaşımında, "Ziyaret kapsamında savunma sanayii başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm yönleriyle değerlendirilecektir" ifadelerine yer verdi. Ayrıca iki liderin görüşmede, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel konular üzerine fikir alışverişinde bulunulması bekleniyor.

Fahrettin Altun yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 5 Şubat Çarşamba günü ülkemize bir ziyaret gerçekleştirecek olan Almanya Federal Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sayın Frank-Walter Steinmeier’le Ankara’da görüşeceklerdir.

Ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde savunma sanayii alanında yapılacak iş birlikleri başta olmak üzere, Türkiye-Almanya ilişkileri tüm boyutlarıyla ele alınacaktır. Bu minvalde Almanya’daki Türk toplumunun durumu da gündem başlıkları arasında yer alacaktır.

Görüşmelerde ayrıca, Türkiye-AB ilişkileri ve güncel bölgesel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulması öngörülmektedir. Türkiye ve Almanya arasındaki köklü ve kadim ikili ilişkilerin ziyaret vesilesiyle daha da güçleneceğine inanıyoruz"