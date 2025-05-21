Parmak kaydırmak yok! Kalpleri ve zihinleri yeniden inşa ediyoruz

GİRİŞ: 2025-05-21 16:27 16:27 2025-05-21 | GÜNCELLEME: 2025-05-21 16:27 16:27 2025-05-21

Konuşmalardan uzaklaştığımız ve gerçeklikten kaçındığımız sosyal medyadan artık uzaklaşma vakti geldi. Kalpleri ve zihni yeniden inşa etmenin yollarını bulmanın en sağlıklı yolu parmakları kaydırmayı bırakmak. Yani sosyal medya detoksu yapmak lazım. Çünkü sürekli olarak kendi hayatımıza dair bir şeyleri pazarladıkça mükemmeliyetçilik duygumuz artar. Bunun yanı sıra ego, haz ve fazlasına sahip olmak ya da fazlasına sahipmişiz gibi göstermek zorunda kalırız. Bu da bizi gerçeklik algısından çıkartır. Sahte ilişkilere sahte bir beraberlikler sahte profillere sürükler.

SOSYAL MEDYA ANKSİYETESİ

Birçok ünlü isim de bu yüzden sosyal medyadan uzak durmak için özel hesaplar açmıyor. Özellikle hayatlarını yansıtmamak için sosyal medyadan uzak duran Scarlett Johansson bunun zaman kaybı olduğunu ve anksiyetesini tetiklediğini belirtti.



Yapılan birçok araştırmada da psikolojik temelleri hasarlı olan kişiler sosyal medya mecralarından uzak durmaya çalışıyor. Çünkü bu durumun psikolojik süreçleri olumsuz etkiliyor. Psikologların çoğu da hastalarının tedavi süreçleri için sosyal medya kullanmamalarını öneriyor. Dışarıya yansıtılan içeride olmayınca insan içeriden çürür. Bu yüzden içimizde bazı anları muhafaza etmenin kıymetini yaşamalıyız. Belki fark etmeden sosyal medya anksiyetesinden kurtulmuş oluruz. Hadi şimdi biraz sosyal medya detoksu…