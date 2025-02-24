Eskişehir’de bir dönüşüm hikayesi

GİRİŞ: 2025-02-24 08:38 08:38 2025-02-24 | GÜNCELLEME: 2025-02-24 08:42 08:42 2025-02-24

Eskişehir’in tarihi dokusu ve sanayi gücü, bu kez üretimin özüne dönen bir hareketin ev sahipliğini yaptı. Elif Aşlamacı Attepe öncülüğünde Güvenilir Ürün Platformu’nun başlattığı “Türkiye’nin Üretim Kahramanları” projesi, Eskişehir’de düzenlenen buluşma ile ikinci fazına adım attı. Yüzyıllardır ticaretin, üretimin ve emeğin harmanlandığı bu şehir, yerel üreticiler ile büyük alıcıların bir araya gelmesine sahne oldu. Bu buluşma, ticari bir etkinlik olmanın ötesinde, Anadolu’nun derinliklerinden gelen üretim kültürünün geleceğe taşınması anlamını taşıyor.

Bir köprünün iki ucu “Yerel Üreticiler ve Büyük Alıcılar”

Bu önemli organizasyona Tarım ve Ticaret Bakanlıkları, TBMM Tarım Komisyonu, Eskişehir Sanayi Odası, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, İstanbul PERDER, TÜRES ve TURYİD gibi kritik kuruluşlar da destek verdi. Katılım gösteren her kesimin ortak amacı: Yerel üretimi güçlendirmek, sürdürülebilir ticaretin temellerini atmak ve üreticileri sadece Türkiye içinde değil, küresel pazarlarda da söz sahibi kılmaktı. Etkinliğin en önemli yansıması, Eskişehirli üreticilerin, büyük market zincirleri ve e-ticaret devleriyle masaya oturmasaydı.

Gözlerinde bir heyecan, ellerinde ise yılların emeğiyle yoğrulmuş Anadolu’nun özünden gelen ürünlerle ticaretin hızla değişen dünyasında kendilerine yeni bir yer bulmak istiyorlardı.

“Üreticiler bizim kahramanlarımız”

Güvenilir Ürün Platformu Başkanı Celal Toprak, konuşmasında üreticilerin önemine vurgu yaparak yerel üretimin yalnızca ekonomik bir olgu değil, aynı zamanda toplumsal bir dayanışma ruhu olduğunu ifade etti. “Bugün burada gözleri ışıldayan girişimci kadınlarımız var,” diyerek başladığı konuşmasında, onların yalnızca yerel pazarlarda değil, uluslararası arenada da var olmaları gerektiğini belirtti.

Toprak’ın verdiği örnek oldukça çarpıcıydı: “İtalya’daki küçük bir kasaba, yalnızca sirke üretimi ile yılda 1 milyar Euro kazanıyor. Oysa burada, Anadolu’nun bereketli topraklarında sirke üreten onlarca kadın kooperatifi var. Bizim hedefimiz, işte bu kadınları dünya pazarlarına taşımak.”

“Önce Eskişehir, sonra Türkiye kazansın”

Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Ünlüce, yerel üreticilerin desteklenmesinin şehir ekonomisine doğrudan katkı sağladığını belirterek, Eskişehir’deki üretici kooperatiflerinin her zaman yanlarında olacaklarını ifade etti. “Büyükşehir Belediyesi olarak, üretici kooperatiflerinden aldığımız ürünleri, iki marketimizde satıyoruz. Yakında e-ticaretle de satışlarımız başlayacak. Önce Eskişehir, sonra Türkiye kazansın” dedi.

Kadın girişimcilerin gücü

Kadın girişimciliği ve kooperatiflerin desteklenmesi, organizasyonun en çok vurgulanan konularından biriydi. Eskişehir Sanayi Odası Başkanı Celalettin Kesikbaş, kadın üreticilerin güçlenmesinin, yalnızca ekonomiyi değil, toplumun bütününü daha güçlü kılacağını ifade etti. “Kadın güçlü olursa, toplum güçlü olur,” diyerek yerel üretimin geleceğinde kadın kooperatiflerinin taşıdığı büyük önemi dile getirdi.

Kesikbaş, üreticilerin dijital platformlarda yer alması gerektiğini vurgulayarak, e-ticaretin yerel üreticiler için büyük fırsatlar içerdiğini söyledi. “Sanayicilere; yanınıza Eskişehir’deki kadın kooperatiflerin ürünlerini alın, onları yurt içinde ve yurt dışında tanıtın diye hep söylüyoruz” dedi.

Küçük üreticinin büyük şansı “E-Ticaret”

Günümüzde üreticinin pazardaki varlığını sürdürmesi için dijital dünyaya ayak uydurması şart. Hepsiburada Kıdemli Kurumsal İlişkiler Müdürü Ömer Ertüm, bu noktada e-ticaretin sunduğu fırsatları anlattı. “Deprem bölgesinde başlattığımız projeyle, üreticilere e-ticaretin gücünü anlattık ve 10 milyar TL’lik bir ciro elde edildi,” dedi.

Bu rakamlar, yerel üreticinin doğru yönlendirme ile nasıl büyük başarılara ulaşabileceğini gösteriyor. “Yerel üreticilerin dijitalleşmesine katkı sağlamaya devam edeceğiz,” diyen Ertüm, Eskişehir’in ardından farklı şehirlerde de bu projeyi yaygınlaştıracaklarını duyurdu.

Üreticinin en güçlü silahı “Eğitim ve Bilgi”

Buluşmanın en dikkat çeken bölümlerinden biri de e-ticaret ve iş geliştirme eğitimleriydi. Hepsiburada Pazaryeri Eğitim Uzmanı Bilgesu Evcil, Türkiye’de e-ticaretin geldiği noktayı verilerle anlattı: “2024 yılında internet üzerinden alışveriş yapma oranı yüzde 51,7’ye ulaştı. Yani her iki kişiden biri internetten alışveriş yapıyor.”

Bu rakamlar, üreticilerin yalnızca fiziksel mağazalarla değil, dijital platformlarla da büyüyebileceğini gösteriyor. Evcil, özellikle kadınların desteklenmesi için “Girişimci Kadınların Teknoloji Gücü” programını hayata geçirdiklerini ve 62 binden fazla kadın girişimcinin bu desteklerden yararlandığını belirtti.

Eskişehir’den yükselen dev bir hareket

Bu buluşma, yerel üretimin geleceğini şekillendiren büyük bir adım olarak Eskişehir’in tarihine geçebilir. Yapılan bu çalışmalar, Anadolu’nun özünden gelen ürünlerin, dijitalleşme ile dünya pazarlarına açılabileceğini gösteriyor. Kadın girişimcilerin güçlenmesi, yerel üreticilerin desteklenmesi ve e-ticaretin sunduğu fırsatlarla, Eskişehir’den başlayan bu hareket, Türkiye’nin dört bir yanına yayılmaya hazır.

Burada atılan adım, yalnızca yerel üretimin değil, bir ülkenin kalkınmasının taşlarını döşüyor.