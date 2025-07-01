Ciğerlerimize düşen ateş!

GİRİŞ: 2025-07-01 09:37 09:37 2025-07-01 | GÜNCELLEME: 2025-07-01 09:37 09:37 2025-07-01

Antalya-Gazipaşa, İzmir Menderes-Kuyucak-Doğanbey, Manisa-Akhisar, Muğla-Bodrum, Hatay-Antakya…

Türkiye bir kez daha cayır cayır yanıyor.

Ülkenin dört bir yanından yükselen dumanlar, sadece ağaçları değil; içimizi, nefesimizi, geleceğimizi de kül ediyor.

Son 3 günde tam 263 orman yangını çıktı.

1 değil, 2 değil… Tam 3 günde 263!

Antakya’daki yangın, yakın geçmişte depremin acısını yaşayan insanların üzerine şimdi bir de ateşin ağırlığı yükledi.

Kuvvetli rüzgarın etkisiyle alevler yerleşim yerlerine kadar ulaştı.

Yüzlerce konut, iş yeri, ahır…

İnsanların emeği, hayvanların canı yok oldu.

50 binin üzerinde vatandaş, geçici olarak güvenli bölgelere tahliye edildi.

Helikopterler, arazözler, su ikmal araçları yangınları söndürmeye çalışıyor.

Ama unutmamamız gereken bir gerçek var: Yangın bittikten sonra ağaçlar geri gelmiyor, ormanlar bir günde yeniden yeşermiyor.

Ve biz her yaz aynı kabusu yaşamaya devam ediyoruz!

Bu ülke hepimizin.

Ormanlar sadece ağaç değil;

Su, oksijen, canlı yaşamı demek,

Ve en önemlisi: Gelecek demek!

Artık bilimsel planlamalarla bu felaketlerin önüne geçmek zorundayız.

Artık “Ciğerimiz yanıyor” diye haykırmayalım.

Çünkü yanan yalnızca orman değil… Geleceğimizintakendisi!