Tehlikeli Yeni Trend: ‘Streç Film Diyeti’

GİRİŞ: 2025-06-04 14:17 14:17 2025-06-04 | GÜNCELLEME: 2025-06-04 15:02 15:02 2025-06-04

Ketojenik, su, patates diyeti derken şimdi de sosyal medyada son zamanlarda dikkat çeken bir diyet yöntemi olan ‘Streç film diyeti’ yeni tartışma konusu oldu.

Bu yöntemde yiyecekler, doğrudan tüketilmeden önce streç filme sarılarak bir süre bekletiliyor. Bekletilen yiyeceğin içindeki kullanılmış olan soslar ve fazla yağ, streç film tarafından emildiği için daha 'hafif' bir öğün yapılmış oluyor.

SAĞLIKLI MI, TEHLİKELİ Mİ?

‘Böyle bir şey nasıl sağlıklı olur?’ dediğinizi duyar gibiyim.

Bilimsel olarak kanıtlanmayan streç film diyetini savunanlar, bu yöntemin yemeklerin özellikle yüzeyindeki fazla yağı emerek kalori alımını düşürdüğünü iddia etse de beslenme uzmanları, bu etkinin 'yüzeysel' olduğunu belirtiyor.

Yine uzmanlar, bu yöntemin beklenen faydayı sağlamadığını ve hatta bazı riskleri taşıdığını ifade ediyor.

Çünkü yiyeceğin plastik ile teması söz konusu!

PLASTİK TEMASI SEBEBİYLE KİMYASAL AÇIDAN RİSKLİ

Uzmanların en büyük uyarısı: Streç filmle temas eden yiyeceklerde olası 'kimyasal bulaşmalar'

Özellikle sıcak ve asitli gıdalarla temas eden plastik streç filmlerden yiyeceklere zararlı maddelerin geçme riski bulunuyor.

HORMONAL DENGESİZLİKLER YAŞANABİLİR

Bu durum, uzun vadede hormonal dengesizliklerden kansere kadar çeşitli sağlık sorunlarına sebep olabilir.

Streç filmlerin oda sıcaklığında soğuk gıdalar için kullanıldığını ve uzun süre bekletilmiş olan ya da mikrodalgada ısıtılan gıdaların insan sağlığını tehdit ettiğini unutmamak gerek!