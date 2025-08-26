Muhafazakar cruise gemisi ile manevi yolculuk! Alkol ve kumarhane yok

Dünyada bir ilk olarak Türkiye'de cruise gemisi ile umre organizasyonu başlatıldı. 12 Eylül’de İstanbul Galataport’tan demir alacak Aroya Cruise gemisiyle yapılacak tur, hem deniz tatilini hem de umre ibadetini bir arada sunacak. Gemide her şey dahil konsepti var; alışveriş, spor, spa, yüzme havuzları, aqua park, sanat galerisi, oyun alanları, sinema, tiyatro, kütüphane, sağlık merkezi gibi çokça imkan geminin içinde bulunuyor. İçinde kumarhane olmayan ve alkol satışı yapılmayan muhafazakar cruis ile yapılacak ilk umrenin tarihi 12 Eylül. Paket fiyatları ise bin 466 dolardan başlıyor.