Video Galeri>MAGAZİN>Playback yapan ünlü rapçinin seyirciye tepkisi şoke etti! “Böyle devam ederseniz söylemeyeceğim”
Playback yapan ünlü rapçinin seyirciye tepkisi şoke etti! “Böyle devam ederseniz söylemeyeceğim”
22-11-2024 10:32
| Güncelleme: 22-11-2024 10:34
Lvbel C5 isimli rapçi playback yaptığı konserinde seyircilere söyledikleri herkesi şoke etti. Seyircinin şarkılara eşlik etmemesi üzerine rapçi “Böyle devam ederseniz söylemeyeceğim" deyince seyirciler de ona tepki gösterdi. Bir seyirci, “O değil de reis sen bizi dinlemeye gelmişsin bir de beğenmiyorsun. IBAN atayım da şu bizim 50 euroyu yolla geri.” dedi.