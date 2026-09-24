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Mavi Kadin Anne Çocuk
Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 12:51
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 12:51

Çocuğunuz okuldan gelince öfke patlaması mı yaşıyor? Uzmanlar anne babaları uyarıyor

Okula yeni başlayan çocuklarda eve dönüş saatleri zaman zaman zor geçebiliyor. Gün boyunca sakin görünen bir çocuk, eve geldiğinde ağlayabilir, bağırabilir veya öfkelenebilir. Uzmanlara göre bu durum her zaman şımarıklık ya da disiplin sorunu anlamına gelmiyor. Çocuk, gün içinde yaşadığı stres, yorgunluk ve kaygıyı kendisini en güvende hissettiği yerde, yani evde dışa vurabiliyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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Çocuğunuz okuldan gelince öfke patlaması mı yaşıyor? Uzmanlar anne babaları uyarıyor
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
24.09.2026
saat ikonu 12:51
|
GÜNCELLEME:
24.09.2026
saat ikonu 12:51

Anne babaların bu süreçte çocuğu hemen sorgulamak yerine önce dinlenmesine fırsat vermesi öneriliyor. Duygusunu kabul etmek önemli olsa da vurma, bağırma veya eşya fırlatma gibi davranışlara sınır koymak gerekiyor.

OKUL ÇOCUK İÇİN YENİ BİR DÜZEN DEMEK

İlk kez okula başlayan çocuk, kısa sürede pek çok değişiklikle karşılaşıyor. Sabah evden ayrılıyor, yeni insanlarla tanışıyor, kurallara uyuyor ve dersleri takip ediyor. Bunun yanında arkadaş ilişkilerine uyum sağlamaya ve öğretmeninin yönlendirmelerini yerine getirmeye çalışıyor.

Tüm bunlar özellikle ilk haftalarda için yorucu olabilir. Ayrılık kaygısı ve yeni ortama alışma güçlüğü de bu dönemde görülebilir. Bazı çocuklar yaşadığı sıkıntıyı anlatmak yerine ağlama veya öfke ile gösterebilir.

Çocuğunuz okuldan gelince öfke patlaması mı yaşıyor? Uzmanlar anne babaları uyarıyor

ÖFKENİN ALTINDA YORGUNLUK OLABİLİR

Klinik Psikolog Merve Koca Tarı benzer durumlarda şu noktaya dikkat çekiyor; Çocuklar her duyguyu kelimelerle ifade edemeyebilir. “Çok yoruldum” demek yerine ağlayabilir veya okulda yaşadığı bir sorunu anlatmak yerine sinirlenebilir.

Bu nedenle yalnızca davranışa değil, davranışın altında yatan nedene de bakmak gerekir. Çocuğun o gününü anlamaya çalışmak, öfkesine doğrudan tepki vermekten daha faydalı olabilir.

Çocuğunuz okuldan gelince öfke patlaması mı yaşıyor? Uzmanlar anne babaları uyarıyor

OKULDA UYUMLU, EVE GELİNCE ÖFKELİ

Bazı çocuklar okulda gün boyunca kendilerini kontrol etmeye çalışır. Kurallara uyar, öğretmenini dinler ve çevresine uyum sağlar. Eve geldiğinde ise kendisini daha rahat hissettiği için gün içinde bastırdığı duyguları ortaya çıkabilir.

Bu durum tek başına okulda ciddi bir sorun olduğu anlamına gelmez. Ancak davranış sürekli hale gelirse öğretmenle görüşmek faydalı olabilir.

Çocuğunuz okuldan gelince öfke patlaması mı yaşıyor? Uzmanlar anne babaları uyarıyor

EVE GELDİĞİNDE SORU YAĞMURUNA TUTMAYIN

Çocuğun gününü merak etmek doğal olsa da okuldan çıkar çıkmaz arka arkaya sorular sormak onu daha fazla yorabilir. Eve geldiğinde kısa bir mola vermesine, su içmesine ve bir şeyler yemesine fırsat tanınabilir. Konuşmak istemiyorsa zorlanmamalıdır. Hazır olduğunda yaşadıklarını anlatmasına izin vermek daha sağlıklı olabilir.

DUYGUSUNU KABUL EDİN, SINIRI KORUYUN

Çocuğun öfkelenmesine izin vermek, saldırgan davranışları kabul etmek anlamına gelmez. Anne baba sakin bir şekilde sınır koyabilir. “Öfkeli olabilirsin ama bana vuramazsın” gibi kısa ve net cümleler kullanılabilir. Öfke anında uzun nasihatler vermek yerine sakin kalmak önemlidir. Çocuk sakinleştikten sonra yaşanan olay hakkında konuşulabilir.

Çocuğunuz okuldan gelince öfke patlaması mı yaşıyor? Uzmanlar anne babaları uyarıyor

EVE GELİŞTE GEÇİŞ RUTİNİ OLUŞTURUN

Okuldan gelen çocuğun hemen ödeve veya yoğun bir programa başlaması gerekmeyebilir. Üstünü değiştirmesi, atıştırması, oyun oynaması veya bir süre sessiz kalması için zaman tanınabilir.

Her çocuğun dinlenme ihtiyacı farklıdır. Bu nedenle anne babaların çocuğun davranışlarını gözlemlemesi önem taşır.

Çocuğunuz okuldan gelince öfke patlaması mı yaşıyor? Uzmanlar anne babaları uyarıyor

ÖĞRETMENLE İLETİŞİMİ SÜRDÜRÜN

Çocuğun davranışlarını yalnızca evde değerlendirmek yeterli olmayabilir. Öğretmenle görüşülerek sınıftaki davranışları, arkadaş ilişkileri ve derse katılımı hakkında bilgi alınabilir. Böylece evde görülen değişikliklerin okulda yaşananlarla bağlantısı olup olmadığı daha kolay anlaşılabilir.

NE ZAMAN UZMAN DESTEĞİ ALINMALI?

Okula uyum döneminde zaman zaman öfke yaşanması normal olabilir. Ancak davranışların uzun sürmesi veya giderek ağırlaşması dikkate alınmalıdır. Çocuğun kendisine ya da çevresine zarar vermesi, yoğun reddi yaşaması, sürekli karın ağrısı veya baş dönmesi gibi şikâyetlerin ortaya çıkması durumunda profesyonel destek alınabilir. Uyku ve beslenme düzenindeki belirgin değişiklikler de takip edilmelidir.

 

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#çocuk
#öğretmen
#anne baba
#Okul
#Anne Çocuk
#Merve Koca Tarı
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