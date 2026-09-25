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Avatar
Editor
 | Ezgi Sezer
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 12:14

İbn-i Sina'nın asırlık zayıflama sırrı! Büyüklerden kalan yöntem yeniden gündemde

Yüzyıllar önce yaşamış hekimlerin sağlık ve beslenme üzerine bıraktığı bilgiler, günümüzde yeniden ilgi görüyor. Bu isimlerin başında ise tıp tarihinin en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilen İbn-i Sina geliyor. Özellikle beslenme, sindirim ve yaşam düzeni üzerine aktarılan tavsiyeler, son yıllarda kilo kontrolü konusunda araştırılan geleneksel yöntemler arasında yer alıyor.

Avatar
Editor
 Ezgi Sezer
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İbn-i Sina'nın asırlık zayıflama sırrı! Büyüklerden kalan yöntem yeniden gündemde
KAYNAK:
Fatimatüzzehra Maslak
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 12:14
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 12:14

İbn-i Sina'nın eserlerinde beslenmenin yalnızca alınan gıdalarla sınırlı olmadığı, yeme düzeni ve günlük yaşam alışkanlıklarının da önemli olduğu görülüyor. Bu yaklaşım, günümüzde kilo vermek isteyenlerin sıkça başvurduğu porsiyon kontrolü, düzenli öğün ve hareketli yaşam gibi temel prensiplerle bazı noktalarda örtüşüyor.

İBN-İ SİNA'NIN BESLENME ANLAYIŞI NEDEN DİKKAT ÇEKİYOR?

İbn-i Sina, tıp alanındaki görüşlerini özellikle El-Kanun fi't-Tıb adlı eserinde sistematik şekilde ele aldı. de bu kapsamlı çalışmanın önemli başlıklarından biriydi. Dönemin tıp anlayışı günümüz modern tıbbından farklı olsa da beslenmenin insan sağlığı üzerindeki etkisine özel önem veriliyordu.

İbn-i Sina'nın asırlık zayıflama sırrı! Büyüklerden kalan yöntem yeniden gündemde

İbn-i Sina'nın yaklaşımında kişinin yaşam tarzı, yediği gıdalar, hareket düzeyi ve genel düzeni birlikte değerlendiriliyordu. Bu nedenle tek bir yiyeceğin veya içeceğin kilo vermeyi sağladığı düşüncesinden ziyade, günlük alışkanlıkların bütünü öne çıkıyordu.

ASIL SIR: ÖLÇÜLÜ BESLENME

İbn-i Sina'ya atfedilen beslenme yaklaşımının dikkat çeken noktalarından biri ölçülü tüketim anlayışı. Tarihî kaynaklarda farklı besinlerin miktarı ve tüketim düzeni üzerine değerlendirmeler bulunuyor.

İbn-i Sina'nın asırlık zayıflama sırrı! Büyüklerden kalan yöntem yeniden gündemde

Günümüzde ise bu yaklaşım daha farklı bir çerçevede ele alınıyor. Kilo vermek isteyen bir kişinin günlük olarak harcadığından daha fazla enerji alması, zaman içerisinde kilo artışına yol açabiliyor. Bunun tersine, sürdürülebilir bir enerji açığı oluşturulması kilo kaybıyla sonuçlanabiliyor.

TEK BİR GIDAYA BAĞLAMAK DOĞRU DEĞİL

İbn-i Sina'nın adı günümüzde pek çok farklı zayıflama tarifiyle birlikte anılıyor. Baharatlar, bitkisel karışımlar, sirke, çeşitli içecekler veya belirli gıdalar üzerinden hazırlanan tarifler sosyal medyada sıkça paylaşılabiliyor.

İbn-i Sina'nın asırlık zayıflama sırrı! Büyüklerden kalan yöntem yeniden gündemde

Ancak burada önemli bir ayrım bulunuyor. Bir yöntemin İbn-i Sina'nın adıyla paylaşılması, söz konusu tarifin gerçekten onun eserlerinde aynı şekilde yer aldığı anlamına gelmiyor. İnternette tarihî kişilere atfedilen çok sayıda tarif bulunabiliyor ve bunların kaynağı her zaman güvenilir olmayabiliyor.

Bu nedenle belirli bir içeceği veya yiyeceği "İbn-i Sina'nın zayıflama formülü" şeklinde sunmak yerine, tarihî kaynaklarda yer alan genel beslenme yaklaşımını değerlendirmek daha doğru bir yöntem olarak öne çıkıyor.

İbn-i Sina'nın asırlık zayıflama sırrı! Büyüklerden kalan yöntem yeniden gündemde

HAREKET DE BESLENME KADAR ÖNEMLİ

Geçmişteki tıp anlayışında da hareket ve yaşam düzeni açısından önemli görülüyordu. Günümüzde ise fiziksel aktivitenin kilo kontrolündeki rolü bilimsel çalışmalarla daha ayrıntılı biçimde ortaya konuyor.

Düzenli yürüyüş, günlük hareket miktarının artırılması ve kişinin kendi kondisyonuna uygun egzersizler enerji harcamasına katkı sağlayabiliyor. Bunun yanında kas kütlesinin korunması da sağlıklı kilo kaybı açısından önem taşıyor.

İbn-i Sina'nın asırlık zayıflama sırrı! Büyüklerden kalan yöntem yeniden gündemde

Dolayısıyla yüzyıllar öncesinden gelen "ölçü" ve "düzen" anlayışı, bugün dengeli beslenme ve hareketli yaşam başlıkları altında yeniden değerlendirilebiliyor.

HIZLI KİLO VERME VAATLERİNE DİKKAT

konusunda en sık yapılan hatalardan biri, kısa sürede çok fazla kilo vermeyi hedeflemek. Sosyal medyada zaman zaman belirli bir bitki, çay veya karışımın kısa sürede yağ yaktırdığı iddia edilebiliyor.

Oysa vücuttaki yağ kaybı yalnızca tek bir gıdaya bağlı gerçekleşmiyor. Kişinin yaşı, mevcut kilosu, günlük hareket düzeyi, beslenme alışkanlıkları ve sağlık durumu süreci etkileyebiliyor.

İbn-i Sina'nın asırlık zayıflama sırrı! Büyüklerden kalan yöntem yeniden gündemde

Özellikle kronik hastalığı bulunan, düzenli ilaç kullanan, hamile veya emziren kişilerin bitkisel ürünleri ve yoğun içerikli karışımları doktor önerisi olmadan kullanmaması önem taşıyor.

GELENEKSEL BİLGİDEN MODERN BESLENMEYE

İbn-i Sina'nın yüzyıllar önce ele aldığı beslenme anlayışının günümüzde yeniden gündeme gelmesinin temelinde, insanların geçmişte kullanılan doğal ve sade yaşam yöntemlerine duyduğu ilgi bulunuyor. Ancak tarihî bilgileri bugünün tıbbi bilgileriyle aynı düzlemde değerlendirmemek gerekiyor.

İbn-i Sina'nın asırlık zayıflama sırrı! Büyüklerden kalan yöntem yeniden gündemde

İbn-i Sina'nın yaklaşımından çıkarılabilecek en genel mesajlardan biri, beslenmenin yaşam düzeninin bir parçası olduğudur. Dengeli beslenme, porsiyonlara dikkat etme ve günlük hareketi artırma gibi alışkanlıklar ise modern sağlıklı yaşam önerileri arasında yer alıyor.

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ETİKETLER
#sağlık
#kilo verme
#beslenme
#İbn Sina
#Diyet
#El-kanun Fi't Tıb
#Mavi Kadin
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