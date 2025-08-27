7 kişilik grup tek adama karşı! Bayıltana kadar dövdüler

Ankara’nın Yenimahalle ilçesinde 7 kişilik grup tek başına bir adamı önce sopalarla kovaladı ardından bayıltana kadar darp etti. Yenimahalle ilçesi Çarşı mahallesindeki olayda kaçan kişinin yere düşmesinin ardından grup şahsı sopalarla darp etti. Şahıs darbın ardından bayılırken gruptaki şahıslar ise koşarak uzaklaştı. O anlar bir mahalle sakininin cep telefonu kamerasına yansıdı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.