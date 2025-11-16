Amca ve yeğenlerinden anlamlı video! Şehitleri yaptıkları kardan köprüyle andılar

Yurt genelinde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte soğuk hava etkisini artırırken, Sivas'ın yüksek kesimlerinde ise kar yağışı etkili oldu. Kar yağışının etkili olduğu Koyulhisar ilçesine bağlı Kızılelma köyünde yaşayan Adem Soylu, yeğenleri ile birlikte anlamlı bir çalışmaya imza attı. Soylu, yeğenleriyle birlikte 15 Temmuz'da hain terör saldırısında hayatını kaybeden şehitlerimizi anmak için kardan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yaptı. Ortaya çıkan görüntüler izleyenleri duygulandırdı. Soylu, bu köprüyü şehitlere armağan ettiğini belirterek, "Kar yağışının ardından yeni şehit olan askerlerimizi anmak amacıyla, yeğenlerimle beraber kardan 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yapmaya karar verdik. Hem yeğenlerimle biraz zaman geçirdik hem bu köprüyü onlara armağan ettik" dedi.