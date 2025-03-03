Apartmana düşen yıldırım bomba gibi patladı, salonda delik açtı

Antalya Mart ayında ısınmaya başladı ancak sabah saatlerinde güneşli hava, öğle saatlerinde yerini şiddetli yağmura bıraktı. Yağmur ve dolu nedeniyle sokaklar beyaza büründü. Yağmur yağdığı esnada Antalyalılar büyük bir gürültüyle düşen yıldırımla ikinci şoku yaşadı. Bir süre sonra vatandaşlara büyük korku yaşatan yıldırımın Meydan Kavağı Mahallesi’nde bulunan 10 katlı Hasan Güney Apartmanı’na düştüğü tespit edildi.

APARTMANA YILDIRIM DÜŞTÜ

Büyük bir gürültüyle düşen yıldırım nedeniyle binanın çatısında ve 10’uncu katta bulunan Cihan Çelikörs’e ait dairede zarar oluştu. İlk olarak çatıda bulunan gün ısılara düştüğü görülen yıldırımın çarpma şiddetiyle dairenin salonunda koca bir delik açıldı. Olay anında dairede kimsenin olmadığı öğrenilirken düşen yıldırım sonrası kesilen elektrikler nedeniyle eve dönen daire sahibi gördüğü manzara karşısında hayatının şokunu yaşadı. Apartman sakinlerinin ihbarı ile olay yerine gelen itfaiye ekipleri yıldırım düşen noktada inceleme yaptı.

"BOMBA GİBİ PATLADI"

Yıldırım düştüğü sırada evde kimsenin olmadığını söyleyen daire sahibi Cihan Çelikörs, "Saat 13.30 civarı bir yıldırım düştü. Apartmanın çatısında bir delik oluştu. Genel olarak binanın elektrik sistemleri çöktü. Evde de zarar var, tavan delindi. Yetkililer gelip bir rapor verdikten sonra binada ne kadar zarar var belli olacak. Elektrik ve elektronik cihazlarla alakalı sıkıntılar olabilir. Genel olarak hidrafor çalışmıyor, dairelere su gitmiyor şu anda. Apartmanda kimse elektronik cihazlarını açamıyor. Ben o sırada şantiyedeydim. Evde kimse yoktu. Baya bir bomba gibi patladı" dedi.