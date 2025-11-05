İkinci el araç almak isteyenlere müjde! Şimdi tam zamanı

Malatya'da ikinci el otomobil satışları, fiyatlardaki düşüşe rağmen durma noktasına geldi. Fiyatların ortalama 200 bin TL gerilediğini belirten galerici esnafı araç almak isteyen vatandaşlara şimdi tam zamanı uyarısında bulundu. Araç almak isteyen vatandaşlara da tavsiyede bulunan Ede, "Yüzde 10-20 civarında fiyat düşüşü var. 27 yıllık tecrübeme göre araç almak için şimdi doğru zaman" diye konuştu.