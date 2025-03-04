"Ben de kaldırırım" dedi, olmadı! Hatalı park eden aracı kaldırma yarışı

İzmir'in Buca ilçesinde bir vatandaş, kilitlenen trafiği açmak için hatalı park eden bir aracı elleriyle kaldırıp yanaştırdı. Aynı mahallede oturan bir vatandaş da "Ben de kaldırırım" diyerek otomobil kaldırmayı denedi ancak başarılı olamadı.

"BEN DE KALDIRIRIM DEDİ, KALDIRAMADI"

Aynı sokaktan geçen Mücahit İçen adlı vatandaş, görüntüleri izleyip kendine güvenerek, "Ben de kaldırırım. Tekniğini biliyorum. Burası hızlı mahalle, burası Gediz. Aynı arabayı getirin ben de kaldırırım. Yaparız niye yapmayalım. Bizim mahallede normal böyle şeyler. Dua et arabayı fırlatmamış abi" dedi. Daha sonra arabayı kaldırabileceğini söyleyen İçen, otomobili kaldırmak için hamle yaptı ancak başarılı olamadı.