Binanın çatısında yangın paniğe neden oldu! Korku dolu anlar kamerada

Üsküdar Valide-i Atik Mahallesi Nuhkuyusu Caddesi üzerinde bulunan 3 katlı apartmanın çatı katında meydana gelen olayda, çatı katında yapılan izolasyon çalışması sırasında bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüdü. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi esnasında patlama meydana geldi. Patlama sırasında ölen ya da yaralanan olmazken, alevler ekiplerin uzun uğraşları sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Patlamanın yaşandığı anlar cep telefonu kamerasına yansıdı. Yangın nedeniyle trafiğe kapanan yol, çalışmaların tamamlanmasıyla yeniden ulaşıma açıldı. Olaya ilişkin çalışma başlatıldı.