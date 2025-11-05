Böyle hırsızlık görülmedi! Beyaz eşya esnafı vatandaşı böyle dolandırdı

İznik'te beyaz eşya bayiliğini yapan Öznur K. beyaz eşya kredisi adı altında bir çok müşterisi adına kredi çekti. Kendi isimleri adına haberleri olmadan kredi çekildiğini fark eden vatandaşlar emniyete başvurdu. Emniyet Müdürlüğü ekipleri talimat üzerine araştırma başlattı. Sosyal medyada yaptığı çekimler ve beyaz eşya kullanımı ile ilgili vatandaşları uyaran videoları ile tanınan Öznur K. polis ve jandarma operasyonuyla köy evinde gözaltına alınıp Emniyet Müdürlüğü'ne getirildi. Mahkemeye çıkarılan Öznur K. İfadesinde malı mülkü olduğunu onları satıp mağdurlara ödeme yapacağını söylediği iddia edildi. Öznur K. ev hapsinde olacak ve yurtdışına çıkamayacak.