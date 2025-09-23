Bursa'daki yangın faciasının sebebi ortaya çıktı! Gözyaşları içinde anlattı

Bursa'da dün gece bir apartmanın 3. katında çıkan yangında 1'i çocuk 3 kişi hayatını kaybetti. Cenazeler Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'na geldi. Cenazeleri teslim almak için gelen, vefat eden Bergüzar Kaplan'ın oğlu Mikail Kaplan, olanları gözyaşları içerisinde anlattı. Mikail Kaplan: "Tavanların strafor olması sebebiyle damlayan plastikler annemin üzerine damlaması sonucu saçları tutuşuyor. Kız kardeşim o esnada mutfaktaymış. Havluyu ıslatıp, yangına müdahale etmek için yanlarına gidiyor. Annem balkona çıkıp çaresizce yardım beklemiş fakat kurtulamamış. Küçük yeğenimi ise balkondan annem verememiş. Yeğenimde onlarla beraber vefat etmiş. Biz gittiğimizde her şey bitmişti. Kız kardeşim sadece evde 2 kişiyi kurtarabilmiş. Diğerlerinin hepsi yandı" dedi.

